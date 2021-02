Covid: Lombardia supera 4.000 casi, quasi 1.000 a Brescia

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Continua a essere preoccupante la situazione a Brescia dove anche oggi i contagi sono in crescita e dai 901 di ieri sono saliti ai 973 di oggi. Ma i dati del contagio continuano a peggiorare in tutta la Lombardia con il tasso di positività in crescita all'8,2% (ieri 6,5). Con 51.473 tamponi effettuati, sono infatti 4.243 i nuovi positivi in regione con la città metropolitana di Milano che torna a essere la più colpita con 1.072 casi di cui 409 a Milano città.

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+1) e negli altri reparti (+78). I decessi sono 44 per totale complessivo di 28.228 morti in regione.

Sono in crescita anche i dati di tutte le altre province lombarde, da Monza e Brianza (356) a Bergamo (329), da Como (305) a Varese (316). Cresce il numero dei positivi anche a Pavia (243), Mantova (215), Lecco (137), Cremona (103), Lodi (57) e Sondrio (31). (ANSA).