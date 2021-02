Alitalia: incontro commissario-sindacati martedì 23

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Il commissario straordinario di Alitalia Giuseppe Leogrande incontrerà martedì 23 febbraio, nel pomeriggio, i sindacati per fare il punto sulla situazione della compagnia. Lo si apprende da fonti sindacali. Sul tavolo c'è l'emergenza finanziaria dell'aviolinea, con l'atteso ok dell'Ue all'ultima tranche dei ristori Covid e il rischio che i soldi non bastino per pagare gli stipendi di febbraio; ma anche il tema della cessione degli asset attraverso un bando che il commissario starebbe mettendo a punto. (ANSA).