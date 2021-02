Petrolio: Wti torna sotto i 60 dollari al barile a 59,82

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Quotazioni del petrolio in calo sul mercato after hour di New York dove il greggio Wti torna sotto i 60 dollari al barile a 59,82 dollari a fronte del valore di 60.52 dollari di ieri sera. Ad incidere l'annuncio degli Usa dell'intenzione di avviare colloqui con l'Iran e il cessato maltempo in Texas. Anche il Brent scende, perdendo lo 0,89% a 63,32 dollari al barile. (ANSA).