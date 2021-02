Si lavora a un biopic dedicato a Lucio Dalla

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - La Compagnia Leone Cinematografica sta preparando un biopic sulla vita di Lucio Dalla per il decennale della morte dell'artista, scomparso il 1° marzo 2012 a Montreux.

L'opera, alla quale stanno lavorando lo sceneggiatore Stefano Rulli e il regista Ambrogio Lo Giudice, amico e collaboratore di Dalla, è patrocinata dalla Fondazione Dalla di Bologna.

Racconterà la vita artistica e il percorso creativo, poliedrico, innovativo, aperto a molteplici stimoli e sperimentazioni, dell'amatissimo artista bolognese. L'evento è destinato ai principali broadcaster e over the top.

Gli eredi di Lucio Dalla - spiega una nota della produzione - hanno concesso alla produzione di effettuare le riprese nei luoghi in cui si è svolta parte della vita dell'artista, come la casa a Bologna e quella delle Tremiti, oltre ad aver dato l'accesso a documenti inediti audio e video. (ANSA).