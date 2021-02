Pd: donne Dem,accanto a Orlando una vicesegretaria

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "L'immagine" del Pd, "fatta eccezione per la Presidente, guardando alle posizioni apicali, è rappresentata da una leadership interamente maschile. Nelle dichiarazioni di questi giorni ho fatto una fotografia del partito, non ho chiesto le dimissioni del vicesegretario Orlando, a cui rinnovo la mia stima. Non è il punto. Però penso che ci possa essere una vice segretaria donna, come è già stato.

La segreteria di Zingaretti aveva cominciato con una vicesegreteria duale, con Orlando c'era Paola De Micheli". Così Cecilia D'Elia, portavoce della Conferenza nazionale delle democratiche, al termine del coordinamento nazionale riunito oggi. (ANSA).