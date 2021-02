Governo: Casaleggio, verso cittadinanza digitale

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - E' "nuovo modello di partecipazione, un passo avanti importante verso un concetto di cittadinanza digitale che si sta sempre più affermando con grande interesse anche dall'estero per capire come questo modello sta funzionando".

Lo ha detto Davide Casaleggio in riferimento al voto sulla piattaforma Rosseau sul governo Draghi. (ANSA).