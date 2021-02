Biden a Xi: preoccupati per situazione di Hong Kong e uiguri

(ANSA) - WASHINGTON, 10 FEB - Parlando al telefono per la prima volta col leader cinese Xi Jinping, il presidente americano Joe Biden ha espresso la preoccupazione degli Stati Uniti per la situazione di Hong Kong e quella degli uiguri. Lo riporta la Casa Bianca.

Biden ha quindi ribadito a Xi le preoccupazioni degli Usa anche sul fronte di quelle che ha definito "pratiche economiche coercitive e scorrette" e per le "crescenti decise azioni" della Cina nella regione "anche nei confronti di Taiwan". I due leader hanno anche affrontato le questioni relative alla pandemia del Covid-19, ai cambiamenti climatici e alla proliferazione degli armamenti. Biden ha sottolineato infine come la sua priorità sia proteggere la sicurezza, la prosperità, la salute e lo stile di vita dei cittadini americani. (ANSA).