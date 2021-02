Riapre il Cenacolo, 12 visitatori ogni 15 minuti

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Riapre il 9 febbraio a Milano il Cenacolo, il capolavoro di Leonardo da Vinci nel refettorio del convento adiacente al santuario di Santa Maria delle Grazie. Per i momento, e fino al 21 febbraio, le visite saranno dal martedì al venerdì, secondo il solito sistema dei turni (12 visitatori ogni 15 minuti fino al 12 febbraio, per diventare poi 18 dal 16).

Data l'incertezza sull'evoluzione della situazione pandemica, come ha sottolineato la direttrice dei musei statali lombardi, Emanuela Daffra, i biglietti potranno essere prenotati online con prevendita settimanale. Ma potranno essere acquistati anche il giorno stesso della visita presso la biglietteria del museo.

"Un lato positivo c'è: è stata abbattuta la leggendaria inaccessibilità al Cenacolo - ha detto Daffra ricordando che prima della pandemia i tempi di attesa erano lunghissimi. "Il periodo di chiusura poi non è stato del tutto negativo - ha aggiunto Michela Palazzo, direttrice del museo del Cenacolo Vinciano -. Abbiamo potuto svolgere tanti lavori di manutenzione e metterne in cantiere altri, che altrimenti avrebbero richiesto più tempo".

Ma il Refettorio non è solo Leonardo. Di fronte alla Cena c'è la Crocifissione di Donato Montorfano. Nei prossimi mesi sarà avviato anche il restauro di questo grande affresco, consentendo al pubblico di osservare l'intervento in corso, anche da una prospettiva ravvicinata.; (ANSA).