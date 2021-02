Tennis: Atp Cup, Italia ko in finale contro la Russia

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Italia ko in finale di Atp Cup contro la Russia a Melbourne. Andrey Rublev (n.8) e Daniil Medvedev (n.4) battono rispettivamente Fabio Fognini (n.17) per 6-1 6-2 e Matteo Berrettini (n.10) per 6-4 6-2. (ANSA).