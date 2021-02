Governo:niente documento da riunione tavolo programma

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - La riunione del tavolo sul programma del governo non dovrebbe concludersi con un documento scritto.

Lo hanno riferito ai cronisti Bruno Tabacci, leader di Cd, e Antonio Tasso, capogruppo del Maie alla Camera.

"Non ci sarà alcun documento alla fine della riunione - ha spiegato Tasso - che serve piuttosto a verificare se non ci sono condizioni ostative ad andare avanti con le intese sul nome da indicare al presidente Mattarella per l'incarico". Analoghe le parole di Tabacci, che ha confermato l'assenza di un documento programmatico scritto al termine del tavolo. (ANSA).