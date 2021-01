Covid: Moratti chiama Bertolaso per piano vaccini

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - "La vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, in accordo con il presidente Attilio Fontana, nella giornata di ieri ha parlato con il dottor Guido Bertolaso per sondare la sua disponibilità a collaborare al progetto di vaccinazione di massa anti-Covid per l'intera popolazione lombarda". Lo comunica in una nota la Regione Lombardia.

"Con il dottor Guido Bertolaso - prosegue la nota - si è concordato di approfondire il confronto sulla possibilità di avviare una collaborazione in tal senso nei prossimi giorni".

A Bertolaso è stata chiesta la disponibilità di partecipare al "piano che dovrà far seguito alla prima fase delle somministrazioni riservata a medici, operatori sanitari e non sanitari e agli ospiti Rsa". (ANSA).