Ue,registro trasparenza su export vaccini non è per bloccare

(ANSA) - BRUXELLES, 27 GEN - Il registro sulla trasparenza dell'export delle dosi di vaccino fuori dalla Ue, su cui lavora la Commissione europea, non è un meccanismo per "vietare o bloccare l'esportazione", ma solo uno strumento "per fare chiarezza", un sistema di informazione. Lo ha spiegato la vicepresidente della Commissione europea, Dubravka Suica, ad una domanda. (ANSA).