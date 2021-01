Covid, Hong Kong: migliaia di cittadini 2 giorni in lockdown

(ANSA) - HONG KONG, 23 GEN - A migliaia di cittadini di Hong Kong è stato ordinato di rimanere a casa oggi, nel primo lockdown per Covid-19 della città mentre le autorità tentano di testare tutti i residenti di un quartiere densamente popolato colpito da un'ondata di infezioni.

L'ordine è stato emesso durante la notte e copre più blocchi abitativi nel quartiere di Jordan a Kowloon. "Le persone soggette a test obbligatori sono tenute a rimanere nei loro locali fino a quando tutti nell'area non siano stati testati e i risultati siano stati accertati", ha detto il governo in una nota aggiungendo che prevede di completare i test in 48 ore.

