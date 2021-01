Kerry, non c'è tempo da perdere su clima

(ANSA) - NEW YORK, 21 GEN - Gli Stati Uniti si muoveranno con "umiltà e ambizione" nell'accordo di Parigi dopo gli ultimi 4 anni: "non c'è tempo da perdere nell'affrontare il cambiamento climatico". Lo afferma John Kerry, l'ex segretario di stato americano nominato da Joe Biden inviato presidenziale per il clima, intervenendo a un evento di Confindustria. (ANSA).