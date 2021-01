Conte,un milione di vaccini anti Covid, Italia prima in Ue

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Un milione di italiani ha ricevuto il vaccino anti #covid19. Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro Servizio sanitario nazionale per la risposta straordinaria. L'Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate. Un dato incoraggiante. Andiamo avanti così mantenendo sempre alta la guardia". Lo scrive sui social il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. (ANSA).