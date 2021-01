Cina: 22 minatori intrappolati da due giorni nello Shandong

(ANSA) - PECHINO, 12 GEN - E' corsa contro il tempo per salvare 22 lavoratori intrappolati sottoterra da quasi due giorni dopo un'esplosione in una miniera d'oro vicino a Qixia, città nella provincia cinese di Shandong.

L'incidente si è verificato domenica pomeriggio, in base a quanto riportato dalle autorità in un post sui social media, in cui hanno precisato che l'esplosione ha gravemente danneggiato la scala di uscita dalla miniera e il sistema di comunicazioni, impedendo qualsiasi tipo di contatto con i lavoratori.

Secondo i media cinesi, le autorità hanno mobilitato i team di soccorritori al sito di proprietà della Shandong Wucailong Investment, per fronteggiare l'ultimo di una serie di incidenti che periodicamente colpisce l'industria mineraria in Cina a causa negli standard di sicurezza scadenti.

A dicembre, 23 minatori sono deceduti in un sito nella città di Chongqing, nel sudovest della Cina, appena pochi mesi dopo la morte di altre 16 persone a causa dell'avvelenamento da monossido di carbonio in un'altra miniera di carbone della città. (ANSA).