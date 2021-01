Speranza, valutiamo prossimo week end zona rossa

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - "Valutiamo l'ipotesi per il prossimo fine settimana di applicare le misure da zona rossa per i festivi e prefestivi, con la salvaguardia dei Comuni più piccoli per gli spostamenti. Dopo aver raccolto i contributi dei presidenti domani si tireranno le somme con il Governo". Così -a quanto si apprende - il ministro della Salute, Roberto Speranza, al temrine del vertice con le Regioni.

Sempre a quanto si apprende, per i Comuni sotto i 5mila abitanti saranno comunque possibili gli spostamenti entro i 30 km, ad eccezione del Capoluogo di provincia. (ANSA).