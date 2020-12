Cina: carcere per 10 cittadini di HK arrestati in mare

(ANSA) - HONG KONG, 30 DIC - Dieci dei 12 cittadini di Hong Kong che avevano cercato di fuggire dall'ex colonia britannica in barca per raggiungere Taiwan sono stati condannati oggi da un tribunale di Shenzhen a pene detentive da 7 mesi a 3 anni per "attraversamento illegale del confine". Lo ha annunciato lo stesso tribunale.

Come è noto, gli altri due - due ragazzi di 16 e 17 anni - saranno rimandati a Hong Kong oggi. (ANSA).