Cina: 4 anni a giornalista, raccontò covid a Wuhan

(ANSA) - PECHINO, 28 DIC - Zhang Zhan, ex avvocato diventata giornalista-cittadina, è stata condannata a 4 anni di carcere per la copertura in diretta da Wuhan della crisi del Covid-19.

La sentenza del tribunale di Shanghai, maturata dopo una breve udienza, ha motivato la colpevolezza per aver "raccolto litigi e provocato problemi" in scia alla segnalazione dei fatti iniziali della pandemia quando, nella città focolaio del virus, si parlava di "polmonite misteriosa". I resoconti di Zhang, 37 anni, sono stati a febbraio condivisi sui social media, attirando l'attenzione delle autorità. (ANSA).