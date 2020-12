Bankitalia: norma Ue su default non vieta sconfinamenti

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "La nuova definizione di default può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l'adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio. La nuova definizione di default non introduce un divieto a consentire sconfinamenti: come già ora, le banche, nel rispetto delle proprie policy, possono consentire ai clienti utilizzi del conto che comportino uno sconfinamento oltre la disponibilità presente sul conto ovvero, in caso di affidamento, oltre il limite di fido". E' quanto precisa Bankitalia in una nota a proposito del Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

