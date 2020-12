Natale: Atm, tornelli metro Milano chiusi 150 volte oggi

(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Per 150 volte oggi fino alle 16 i tornelli di alcune stazioni della metropolitana di Milano sono stati chiusi per evitare sovraffollamento sui mezzi, o meglio per rispettare il limite di capienza del 50% deciso dal governo come norma anticovid.

In una giornata di shopping, con moltissime persone che si sono riversate in centro, in più occasioni sono risuonati dagli altoparlanti gli avvisi che i tornelli erano chiusi per il tempo di liberare la banchina, solo pochi minuti prima di riaprirli.

Un annuncio che si è sentito soprattutto nelle fermate di interscambio come quella di Duomo, di Centrale e di Cadorna. A Duomo, Loreto e Cadorna è stato anche chiuso il passaggio da una linea all'altra della metropolitana, sempre per controllare il flusso di viaggiatori. (ANSA).