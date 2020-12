Covid: decreto di Natale in Gazzetta, è in vigore da oggi

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Il decreto legge con le nuove misure anti contagio da Covid-19 per il periodo natalizio è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. Il provvedimento è in vigore da oggi, 19 dicembre.

Rispetto alla bozza del testo entrata in Cdm, si aggiunge un articolo relativo ai ristori immediati per bar e ristoranti.

"E' riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni per l'anno 2020 e di 190 milioni per l'anno 2021" a ristoranti, bar e mense che abbiano subito danni dalle norme anti-Covid. Il contributo viene dato a chi abbia già goduto da quello disposto dal dl Rilancio e non può essere superiore a euro 150.000. (ANSA).