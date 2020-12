Mediaset: istruttoria Agcom su posizione Vivendi

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - L'Agcom ha avviato un istruttoria sulla posizione di Vivendi nel mercato delle telecomunicazioni e dei media in applicazione della norma Salva-Mediaset, introdotta con il decreto Ristori. Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, si legge in una nota, ha deliberato "a maggioranza l'avvio di due istruttorie in applicazione dell'art. 4 bis del decreto 125/2020, norma che tutela il principio del pluralismo esterno nel caso di soggetti operanti contemporaneamente nei mercati delle Comunicazioni elettroniche e in quelli del SIC (sistema integrato delle comunicazioni, ndr)".

Un procedimento è volto a verificare la posizione Vivendi, alla luce delle partecipazioni in Tim e Mediaset nonché dei relativi mercati in cui tali società operano. La seconda istruttoria riguarda Sky Italia Holdings in ragione dell'attività svolta attraverso società direttamente o indirettamente controllate nei predetti mercati. I procedimenti avranno una durata di 120 giorni dalla notifica. (ANSA).