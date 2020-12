Libano: premier uscente Diab accusato per esplosione porto

(ANSAmed) - BEIRUT, 10 DIC - Per la prima volta dalla devastante esplosione del porto di Beirut il 4 agosto scorso, la procura di Beirut ha oggi accusato formalmente il premier uscente Hassan Diab e tre ex ministri di "negligenza" per quello che per ora rimane per gli inquirenti un "incidente", costato la vita a 200 persone. (ANSA).