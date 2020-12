Timvision, da Vikings a Muti alle masterclass di Bolle

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Roberto Bolle nel ruolo di super maestro di danza e guida nel mondo per conoscere quest'arte e altri balli, con 'OnDance - Le Masterclass a gennaio, e la 'Riccardo Muti Academy' da dicembre, docu-talent in cinque puntate per scoprire quattro giovani talenti della direzione d'orchestra. Sono fra le chicche del palinsesto 2021 di Timvision, aggregatore di contenuti sportivi e d'intrattenimento con oltre 2 milioni di clienti registrati. Tra le novità, dopo le partnership con Netflix, Sky/NOW TV, DAZN, Mediaset, Turner, ViacomCBS Networks Italia, Chili, Prime Video e VatiVision, l'accordo con Discovery, di cui saranNo disponibili da gennaio tutti i contenuti dei canali di Discovery Italia e del nuovo Discovery+ e l'estate prossima i XXXII Giochi Olimpici di Tokyo.

"Meno di un anno fa abbiamo annunciato un piano di rafforzamento importante per Timvision, che ha dimostrato di essere all'altezza dalle aspettative - sottolinea Luigi Gubitosi, amministratore delegato di TIM -. Siamo la piattaforma più ricca in Italia, grazie, agli accordi fra gli altri con Disney+, che è stata un grandissimo successo, Netflix, Amazon, Discovery e alle nostre produzioni. Non abbiamo ambizione di essere grandi produttori, di competere, ma di coprire quelle nicchie che interessano a grandi fasce di pubblico e che non vengono coperte da grandi produttori internazionali". Anche il 2021 "sarà un anno impegnativo, sfidante, perché le ambizioni sono alte, ma con team, capacità e asset già approvati. La strada penso sia ben tracciata: si tratta di percorrerla con la stessa determinazione e voglia di successo del 2020".

Fra le altre novità del palinsesto, il docufilm Fabio - Prendere o lasciare, dedicato al campione di tennis italiano Fabio Fognini; le calciatrici della serie A raccontate da 'Uniche' e le aziende italiane creatrici di oggetti e prodotti parte del nostro quotidiano, in Brave!. La Dottoressa Giordy con Chiara Giordano è dedicato agli amanti degli animali, mentre Scuola Timvision offre lezioni pratiche, colorate e divertenti di 'ripasso' per gli allievi delle scuole primarie. Senza dimenticare grandi ritorni, come quello di Vikings, in onda dal 30 dicembre con l'ultima stagione. (ANSA).