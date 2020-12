Recovery: Weber, Ungheria-Polonia? C'è opzione piano B a 25

(ANSA) - BRUXELLES, 08 DIC - "Per il Parlamento europeo non si rinegozia nella sostanza l'accordo che è stato raggiunto nei triloghi" con il Consiglio e la Commissione Ue sul pacchetto economico che comprende il Recovery fund ed il Quadro finanziario pluriennale. Lo ha detto il presidente del gruppo del Ppe al Parlamento europeo Manfred Weber conversando con i giornalisti.

"I 25 sono uniti, mentre Polonia e Ungheria sono isolate e dobbiamo a questo punto sostenere un piano B a 25, l'idea di Ursula von der Leyen, che è una opzione sul tavolo anche se nessuno la vuole, ed è un chiaro segnale per i nostri partner", ha aggiunto. (ANSA).