'Indossate la mascherina' citazione più rilevante del 2020

(ANSA) - NEW YORK, 07 DIC - 'Wear a mask', Indossate la mascherina, diventa la citazione più rilevante del 2020.

L'appello è stato pronunciato per la prima volta dal dottor Anthony Fauci, l'immunologo a capo dell'istituto statunitense per lo studio delle malattie infettive (Niaid), lo scorso 21 maggio durante un'intervista alla Cnn sulla pandemia di Covid-19.

La lista delle citazioni più significative viene pubblicata ogni anno all'interno del The Yale Book of Quotations. Al secondo posto vi è 'I can't breathe' (non riesco a respirare) pronunciata da George Floyd lo scorso 25 maggio mentre l'allora agente della polizia di Minneapolis Derek Chauvin teneva premuto il suo ginocchio contro il suo collo durante un arresto.

Al terzo e quarto posto ci sono due citazioni di Donald Trump sempre sul virus, la prima pronunciata il 27 febbraio 'One day - it's like a miracle - it will disappear' (Un giorno, come per miracolo, scomparirà) e la seconda il 23 aprile 'I see the disinfectant that knocks it out in a minute, one minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning?' (Il disinfettante che lo mette KO in un minuto, un minuto. E possiamo quasi iniettarcelo dentro o quasi come un detergente?'. Al quinto posto c'à invece la frase pronunciata dalla portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany durante il suo primo briefing con la stampa lo scorso 1 maggio.

'Non vi mentirò mai, avete la mia parola'. (ANSA).