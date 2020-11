Maradona: camera ardente nella Casa Rosada

(ANSA) - BUENOS AIRES, 25 NOV - La camera ardente per rendere l'estremo omaggio a Diego Armando Maradona, morto oggi per un arresto cardiorespiratorio, sarà aperta nella Casa Rosada, il palazzo della presidenza argentina. Lo scrive l'agenzia di stampa statale Telam.

L'ipotesi, circolata nelle scorse ore, è stata confermata ai media da un portavoce della Casa Militare di Buenos Aires.

Non sono ancora noti i particolari dell'evento, ma si è appreso che potrebbe essere a partire da domani pomeriggio e che l'ingresso del pubblico sarà dalla calle Balcarce, al n.50.

