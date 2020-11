Covid: Berlino, possibile vaccino già entro fine anno

(ANSA) - BERLINO, 23 NOV - A Berlino si ritiene che il vaccino anti Covid possa essere disponibile già entro la fine dell'anno in Germania. È quello che ha detto il ministro della Salute Jens Spahn al Redaktionsnetwerk Deutschland: "C'è ragione di essere ottimisti sul fatto che il vaccino possa essere autorizzato già entro la fine di dicembre. E a quel punto si può partire subito", ha detto il politico della Cdu. Anche il ministro delle Finenze Olaf Scholz, Spd, ha confermato alla Bold on line: "Abbiamo affrontato i preparativi in modo che i centri siano pronti già a metà dicembre. Credo che con il vaccino si possa iniziare più velocemente di quanto ritenuto finora".(ANSA)