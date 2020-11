Usa: Weinstein 'sta male', no comment su coronavirus

Harvey Weinstein sta male ed è "seguito molto attentamente" nel carcere in cui sta scontando una condanna a 23 anni per stupro. Lo ha annunciato un portavoce del produttore che non ha voluto "confermare ne' smentire" che si tratti di coronavirus. Lo riporta l'agenzia PA.

L'ex produttore di Hollywood, 68 anni, è considerato un soggetto a rischio per età, peso e problemi al cuore. E' rinchiuso nel Wende Correctional Facility di New York dopo essere stato condannato a 23 anni di carcere per stupro e abusi sessuali.