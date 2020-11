Covid: in Germania 17.561 nuovi casi, ma non ancora svolta

(ANSA) - BERLINO, 18 NOV - Il Robert Koch Institut ha registrato 17.561 nuovi contagi da Covid in 24 ore in Germania, e cioè 1000 in meno, rispetto a mercoledì scorso. Nonostante i casi aumentino decisamente meno, questo andamento della diffusione del virus non è ancora considerato una "svolta" dal governo tedesco, ha sottolineato un portavoce, interrogato a riguardo in conferenza stampa a Berlino: "la situazione si è stabilizzata a un livello ancora alto di contagi".

Rispetto a ieri, il bilancio delle vittime è aumentato arrivando a 13.119, includendo altri 305 decessi. Dall'inizio della pandemia, in Germania sono stati rilevate 833.307 infezioni. (ANSA).