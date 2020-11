Calabria: Crimi, Strada tirato per la giacca un po' presto

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Credo che Strada, persona straordinaria e simbolo di questo paese, sia stato tirato in mezzo un po' troppo presto e lui ovviamente non poteva che dare la sua disponibilità ma lui è abituato a parlare quando le cose si realizzano. Però al di là della nomina del commissario, c'è il decreto Calabria, la nomina in sé è un passaggio marginale pur importante ma conta il decreto". Così il capo politico M5S Vito Crimi a Start su Sky tg24 sulla vicenda della nomina del commissario calabrese per la sanità. (ANSA).