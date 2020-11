Biden vince con 306 grandi elettori, a Trump 232

(ANSA) - WASHINGTON, 13 NOV - Con l'assegnazione degli ultimi due Stati, il bilancio finale dei grandi elettori è di 306 per Joe Biden e di 232 per Donald Trump. La soglia per vincere è 270. Il risultato è esattamente l'opposto di quello del 2016, quando Trump si aggiudicò 306 elettori contro i 232 di Hillary Clinton. (ANSA).