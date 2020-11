Covid: terza ondata a Delhi, ieri record nuovi casi, 8.500

(ANSA) - NEW DELHI, 12 NOV - Delhi ha registrato più di 8.500 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore , il livello più alto sinora raggiunto, e uno dei dati più preoccupanti dell'intero paese.

La capitale indiana sta affrontando in questi giorni la terza ondata del contagio, dopo un periodo di stabilità di circa un mese: il picco ha creato nuova pressione sugli ospedali, dove metà dei letti disponibili, stando ai dati dell'amministrazione cittadina, risultano già occupati.

Il governatore Arvind Kejriwal ha chiesto al governo federale di mettere a disposizione più posti negli ospedali statali e ha ottenuto questa mattina dall'Alta Corte il permesso di "requisire" per i pazienti Covid l'80% dei posti di terapia intensiva disponibili in 33 cliniche private della città.

L'India, con oltre 8milioni 600mila casi è il secondo paese più toccato al mondo dalla pandemia. La curva dei nuovi casi è in discesa dalla metà di settembre quando i nuovi positivi giornalieri sono crollati da quasi 100mila a 37 mila al giorno.

Secondo il Ministero della Salute, negli ultimi cinque giorni il conteggio giornaliero delle nuove infezioni si è assestato sotto quota 50 mila: ieri ne sono state registrate 48.200.(ANSA).