Alexandria Ocasio-Cortez, più grande onore e responsabilità

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Servire il distretto di New York 14 e lottare per le famiglie di lavoratori al Congresso è stato il più grande onore, privilegio e responsabilità della mia vita.

Grazie al Bronx e al Queens per avermi rieletto nonostante i milioni di dollari spesi per batterci, e per avermi dato fiducia per rappresentarvi di nuovo". Lo ha scritto su Twitter la star dei democratici Alexandra Ocasio-Cortez, rieletta per un secondo mandato al Congresso. (ANSA).