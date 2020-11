Bonus mobilità: Gelmini, sito in tilt, fallimento governo

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "Clic day per i bonus bici e monopattini e nuovo fallimento. Sito in tilt e irraggiungibile, gli utenti dovranno sudare per richiedere il famigerato voucher.

A causa dell'incapacità dell'esecutivo rischiamo il lockdown, ma avremo le cantine piene di bike, hoverboard e segway". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (ANSA).