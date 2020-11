Spari a Vienna vicino a Sinagoga, un morto

(ANSA) - BOLZANO, 02 NOV - Una maxi operazione della polizia è in corso a Vienna dove sono stati sentiti degli spari vicino alla sinagoga nella Seitenstettengasse. Un attentatore è stato ucciso e un altro probabilmente è in fuga. La polizia viennese al momento non esclude un attentato terroristico. Gli agenti hanno recintato la zona. (ANSA).