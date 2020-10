Usa 2020: hanno già votato in 84 mln, 54 mln per posta

(ANSA) - WASHINGTON, 30 OTT - A quattro giorni dalle elezioni presidenziali gli americani che hanno già votato sono 84 milioni, di cui 30 milioni in persona e 54 milioni per posta.

Sono gli ultimi dati dello Us Electoral Project della Università della Florida. Sulle oltre 54 milioni di schede richieste per il voto postale, però, oltre 38 milioni non sono ancora tornate indietro. (ANSA).