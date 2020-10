(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Sting e Zucchero insieme nel brano inedito September. La canzone, scritta a quattro mani e prodotta da Sting e missata dal 4 volte vincitore di Grammy Robert Orton sarà inserita negli album di prossima uscita dei due artisti: Duets del cantautore britannico e 17 volte vincitore di Grammy Award (atteso per il 27 novembre) che celebra le unioni artistiche collezionate durante la sua lunga carriera di Sting, i duetti che ha maggiormente amato come quelli con Mary J.

Blige, Herbie Hancock, Eric Clapton, Annie Lennox, Charles Aznavour, Mylène Farmer, Shaggy, Melody Gardot, Gashi e molti altri; e "D.O.C. Deluxe" di Zucchero, un doppio cd con tutte le canzoni dell'ultimo album "D.O.C." e sei nuovi brani (uscita prevista l'11 dicembre).

Protagonisti recentemente di un video pubblicato a sorpresa per i fan, in cui i due artisti si sono esibiti in italiano sulle note di "Fields of gold", Sting e Zucchero sono legati da una profonda stima reciproca e da una lunga amicizia. (ANSA).