Franceschini, grazie ad ANSA per iniziativa a favore cultura

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - ''Grazie all'ANSA che anche in questo momento così difficile non rinuncia al proprio ruolo di presidio di corretta informazione e di strumento per la promozione culturale''. Lo scrive il ministro dei Beni Culturali e del Turismo Dario Franceschini a proposito dell'iniziativa dell'agenzia ANSA di mettere a disposizione il proprio sito in questo momento di chiusura per iniziative culturali, spettacoli e teatro.

''Quando la pandemia sarà sconfitta, sale da concerto, teatri e cinema torneranno a essere il luogo per eccellenza in cui godere di uno spettacolo. Ma ora - continua Franceschini - è necessario adoperarsi per non estinguere la fiamma della creatività e per consentire a quante più persone possibile di assistere a un concerto o a una rappresentazione teatrale e al mondo dello spettacolo di continuare con le produzioni.

È per questo molto importante la decisione annunciata oggi dall'Agenzia ANSA di mettere le piattaforme digitali a disposizione dei teatri e degli enti culturali italiani''.

(ANSA).