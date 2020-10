Bielorussia, 523 arresti alle proteste anti-Lukashenko

(ANSA) - MOSCA, 26 OTT - Il ministero dell'Interno bielorusso riferisce che 523 persone sono state arrestate ieri durante le proteste in Bielorussia contro il presidente Aleksandr Lukashenko e 352 sono ancora rinchiuse in centri detentivi in attesa che "le loro violazioni amministrative siano giudicate in tribunale". In Bielorussia si protesta da quasi tre mesi contro i risultati delle presidenziali del 9 agosto, ritenuti falsati da massicci brogli elettorali a favore di Lukashenko. Le autorità hanno finora cercato di reprimere le manifestazioni con violenza e con ondate di arresti. (ANSA)