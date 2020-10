Papa: il 28 novembre Concistoro per 13 nuovi cardinali

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 25 OTT - "Il prossimo 28 novembre, alla vigilia della prima domenica d'Avvento, terrò un Concistoro" per la creazione di "tredici nuovi cardinali". Lo ha annunciato Papa Francesco all'Angelus.

Tra i tredici nuovi cardinali ci sono sei italiani (di cui tre elettori). Sono mons. Marcello Semeraro, che dalla diocesi di Albano è stato da poco nominato Prefetto della Congregazione delle cause dei santi (al posto di Angelo Becciu), mons. Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena e il francescano padre Mauro Gambetti, Custode del Sacro Convento di Assisi. Vengono poi uniti al collegio cardinalizio, non elettori per motivi di età, mons. Silvano Tomasi, diplomatico della Santa Sede, padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia e mons.

Enrico Feroci, parroco al Divino Amore e Roma ed ex direttore della Caritas diocesana. (ANSA).