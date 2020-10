Casellati, in tempi difficili alimentare fiducia nel futuro

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Oggi più che mai il difficile contesto che stiamo vivendo, con il suo portato di incertezze e di incognite, impone a ognuno - e con particolare responsabilità a chi ha il privilegio di svolgere funzioni pubbliche e ricoprire ruoli istituzionali - di trovare le strade per alimentare la fiducia nel futuro, per restituire prospettiva alle aspirazioni individuali, per cementare un indispensabile senso di comunità". Lo afferma la Presidente del Senato, Elisabetta Casellati presentando al Senato la proiezione in anteprima della fiction Rai dedicata a Rita Levi Montalcini.

