Macron, non rinunceremo alle caricature e ai disegni

(ANSA) - PARIGI, 21 OTT - "Non rinunceremo alle caricature e ai disegni". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso del suo intervento durante l'omaggio nazionale a Samuel Paty, il professore decapitato per aver mostrato le caricature di Maometto in classe. "In Francia i Lumi non si spengono mai", ha sottolineato. "Continueremo la battaglia per la libertà" di cui Samuel Paty è "il volto", ha detto ancora Macron. (ANSA).