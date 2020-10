Recovery: Meloni, linee guida manuale buone intenzioni

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Voi sbandierate i fondi del Recovery come una panacea ma non è così. I fondi, molto meno di quelli sbandierati, svaniranno nel nulla come i soldi dilapidati fino ad oggi in consulenze per amici, prebende, provvedimenti inutili. Oggi le linee guida del Recovery sono un manualetto delle buone intenzioni ma sarà sui provvedimenti concreti che capiremo se l' Italia avrà la possibilità di rialzarsi. Ma non ci credo". Lo ha detto in Aula alla Camera la leader di Fdi Giorgia Meloni intervenendo nel dibattito sulle comunicazioni del premier Conte. (ANSA).