Twitter sospende temporaneamente il profilo di Orban

(ANSA) - BRUXELLES, 30 SET - Polonia e Ungheria attaccano l'Unione europea sullo stato di diritto e incendiano il negoziato su Bilancio europeo e Recovery Fund. Nel giorno in cui la Commissione europea torna a bacchettare Polonia e Ungheria per la grave erosione dei loro sistemi democratici. Twitter sospende temporaneamente il profilo del governo di Viktor Orban, riattivato in serata. Nove Paesi, sebbene per motivi opposti, hanno votato contro la proposta della Germania per un meccanismo di mediazione sulla condizionalità dello stato di diritto legata al bilancio Ue, passato solo a maggioranza qualificata, grazie anche al voto determinante dell'Italia. (ANSA).