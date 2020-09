Incendi California: stato di emergenza in regione del vino

(ANSA) - NEW YORK, 29 SET - Il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza nella rinomata regione del vino. Il rogo Glass Fire è triplicato in proporzioni mettendo in ginocchio Napa e Sonoma. Alcune delle aziende vitivinicole più famose, tra cui Chateau Boswell, Black Rock Inn e Meadowood Resort, sono andate completamente distrutte. Su ordine di evacuazione, circa 70 mila residenti sono stati costretti a fuggire nel mezzo della notte. L'incendio è totalmente fuori controllo.

E un incendio separato, Zogg Fire, sempre nel nord della California, ha fatto già tre vittime. Anche questo rogo resta indomato e i vigili del fuoco sono costretti a combattere contro il terreno arido e i forti venti. Diversi stati occidentali del paese sono alle prese con gli incendi: 14 roghi in Idaho, 11 in Oregon e 10 in Montana. (ANSA).