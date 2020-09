Borsa: Tokyo, apertura piatta (+0,05%)

(ANSA) - TOKYO, 18 SET - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana poco variata, influenzata dall'andamento negativo degli indici azionari Usa e in anticipazione della lunga festività nazionale che si protrarrà in Giappone fino a martedì: l'indice Nikkei fa segnare in apertura quota 23.331,55 (+0,05%). Sul mercato valutario lo yen prosegue la manovra di rafforzamento sul dollaro, a un livello di 104,70, mentre è stabile a 124,10 sull'euro.