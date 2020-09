Serena Rossi, il successo? Non do niente per scontato

(ANSA) - ROMA, 13 SET - E' fra gli interpreti del film di chiusura della Mostra del cinema di Venezia, Lasciami andare di Stefano Mordini, thriller psicologico con Valeria Golino, Stefano Accorsi e Maya Sansa, ed ha rinnovato il sodalizio con i fratelli Manetti (Dopo Song 'e Napule e Ammore e malavita) con l'attesissimo Diabolik. Serena Rossi, tornata nelle scorse settimane al Giffoni Film Festival per incontrare i ragazzi, sarà nella nuova stagione anche su Rai1, con la serie Mina Settembre, di cui sono ripartite le riprese a luglio dopo i mesi di stop per il lockdown. Interpreta un'assistente sociale, sempre pronta a prendersi carico di tanti casi nel consultorio dove lavora, nel Rione Sanità di Napoli. Un ruolo "in cui tiro fuori tutta la mia napoletanità" dice l'attrice e cantante, classe 1985, che negli ultimi anni non si è mai fermata, conquistando pubblico e critica fra teatro, cinema e tv.

Il nuovo progetto per l'ammiraglia Rai, diretto da Tiziana Aristarco, nato da 'Dodici rose a settembre' di Maurizio Giovanni, ha nel cast, fra gli altri, anche Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti. "Io vivo a Roma da 11 anni - racconta - e mi era sempre capitato di tornare a Napoli solo per brevi periodi.

Ora che ci sto da un bel po' di mesi sono ritornata alle mie radici, questo set in qualche modo mi ha fatto riappacificare con la mia città". In compagni di set che considera maestri, come Marina Confalone e Nando Paone, vede "rigore, preparazione, studio, generosità senza uguali, un rispetto immenso per il mestiere e per tutte le figure che lavorano sul set". Gli stessi valori ricevuti dalla sua famiglia: "Da mio nonno ho imparato il rispetto per il lavoro, la parsimonia, l'avere rispetto per la natura, per gli altri e per il cibo. L'ultima cosa che mi ha detto prima di morire è stata 'La tua integrità viene prima di tutto'. Sono arrivata a questo punto con le mie forze, non voglio che nessuno mi regali niente, né do niente per scontato".

Una filosofia che nei mesi di lockdown Serena Rossi ha reso tangibile, come coideatrice insieme al compagno Davide Devenuto del progetto benefico online Spesasospesa.org, piattaforma digitale per l'acquisto, la vendita e la donazione di generi alimentari di prima necessità. (ANSA).