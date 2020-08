Regionali: Acquaroli, 10 punti, ma soprattutto prospettiva

(ANSA) - ANCONA, 24 AGO - Un programma di 10 punti strategici e un piano di azione basto su altrettante priorità settoriali operative. ma soprattutto, secondo il candidato presidente della Regione Marche del centrodestra Francesco Acquaroli, deputato di Fdi, "vogliamo dare una visione e una prospettiva". Il programma della coalizione RicostruiAmo le Marche, presentato oggi da Acquaroli con i rappresentati delle sei liste che lo sostengono, (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia-Civici per le Marche, Udc-Popolari Marche, Movimento per le Marche e Civitas-Civici per Acquaroli), non è una lista della spesa": spazia dall'economia, alla sanità, dal turismo alla ricostruzione post sisma, dalle infrastrutture alla sicurezza, toccando anche temi come il riequilibrio territoriale e la sinergie tra le varie realtà. L'obiettivo è costruire "una nuova visione strategica. orientata alla crescita e al benessere di medio-lungo periodo", restituire "una visione comune" e, in definitiva, un modello più forte di Regione. (ANSA).